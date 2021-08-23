На предприятии в Татарстане нашли убитыми двух рабочих

На предприятии сухих смесей в Татарстане нашли тела рабочих с ножевыми ранениями

В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве двух рабочих на предприятии по производству сухих смесей. Об этом сообщает ТАСС.

23 августа в селе Верхние Суыксу Тукаевского района республики нашли тела двух рабочих. Мужчины 46 и 52 лет скончались от ножевых ранений. Было возбуждено уголовное дело.

В тот же день задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Мензелинского района. Ранее он уже отбывал наказание за убийство.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в арендованной квартире найдены тела двух жителей Московской области. Мертвую пару нашел хозяин трехкомнатной квартиры на Васильевском острове. На диване лежала 31-летняя женщина, а сверху на ней 45-летний мужчина. Криминалисты устанавливают причины смерти.