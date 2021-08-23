СМИ узнали об убийствах российских сирот ради квартир

В Самаре начался суд над предполагаемым черным риелтором Лилией Малебской, пишут «Известия». Женщину обвиняют в организации убийств выпускников детских домов ради получения прав на принадлежавшие им квартиры. Сироты, которые получали бесплатное жилье от государства, в начале 2010-х часто становились жертвами мошенников, отмечает издание.

Малебская и ее сообщники организовали убийства как минимум двух выпускников детских домов, они были совершены в Самарской области около десяти лет назад, узнали «Известия». Тело 19-летней Натальи Асияновой нашли на трассе «Сызрань» в 2012-м, незадолго до исчезновения в 2011 году она получила квартиру от мэрии Тольятти. Примерно тогда же на одном из городских пустырей обнаружили тело 20-летнего Виктора Никонова.

Малебская, ее гражданский муж Дмитрий Скороход, бывший кикбоксер Евгений Никольский и еще несколько жителей области были задержаны в рамках расследования уголовных дел в 2019-м. По обвинению в убийстве Асияновой уже осужден кикбоксер, свою вину он не признал. Дело предполагаемой главы банды — Малебской — будет слушаться с участием коллегии присяжных.

В начале 2010-х СМИ сообщали о подобных случаях и в других регионах страны. Так, в Пензе мошенники, по данным правоохранителей, украли жилье у 12 выпускников детского дома. Чтобы избежать подобных ситуаций, с 2013 года в России сирот лишили права распоряжаться жильем в течение первых пяти лет после получения. Это позволило сократить число подобных случаев, но не искоренило проблему полностью.

Эксперты отмечают: выпускники детских домов часто остаются без квартир из-за непонимания их ценности — жилье достается им бесплатно. Уязвимыми сирот также делает плохое понимание личных границ и неумение выстраивать общение с окружающими. Сироты — легкая мишень для злоумышленников. При этом жилплощадь, которую они получают, достаточно легко найти, поскольку местные власти публично сообщают о выделении квартир.

Многие выпускники детдомов теряют жилье просто потому, что не умеют организовать свой быт, указывают эксперты. У них копятся долги за коммунальные услуги, и жилплощадь забирает государство, выделяя взамен место в общежитии.

Ранее, в июле, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости создания федеральной программы обеспечения жильем детей-сирот.