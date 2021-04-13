На Украине назвали отмечающих День космонавтики сиротами империи

Бывший глава Института национальной памяти Украины, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович назвал сиротами империи людей, отмечающих день космонавтики. Об этом пишет «Страна.ua».

«Сироты империи. Она ушла, и нет — ее прогнали. А они остались. Одинокие, испуганные, как дети без родителей. Поэтому они живут ее прошлым», — заявил Вятрович.

По словам депутата, такие люди «лелеют» остатки империи: «празднуют дни ее забытых побед» и «смотрят на восток, пряча надежду в глазах».

Вятрович пояснил, что посвящает пост «фанатам Гагарина, дня победы и "украинского русского"».

12 апреля в День космонавтики президент Владимир Зеленский заявил, что украинские ученые-конструкторы внесли решающий вклад в становление советской космической программы.

4 апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сказала, что у России нет монополии на владение русским языком, и существует украинский русский язык.