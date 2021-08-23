Пара россиян приехала в Петербург и умерла

В Петербурге в арендованной квартире найдены тела двух жителей Московской области. Об этом пишет «Мегаполис».

Мертвую пару нашел хозяин трехкомнатной квартиры на Васильевском острове. На диване лежала 31-летняя женщина, а сверху на ней 45-летний мужчина. Они были одеты в шорты и футболки. Согласно документам, приезжая была из подмосковного поселка Майдарово, ее спутник — из города Пушкино.

Прибывшие по вызову полицейские не нашли следов насильственной смерти на телах умерших. Криминалисты устанавливают причины смерти.