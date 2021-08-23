Рэпер Паша Техник освободился из тюрьмы после срока за нетрезвое вождение

Российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) освободился из тюрьмы после срока за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом он сообщил в новой публикации в своем Instagram-аккаунте.

38-летний хип-хоп-артист выложил фотографию с супругой возле стены колонии, подписав ее: «Я вернулся». Ивлев провел в исправительном учреждении 11 месяцев заключения.

В марте стало известно, что в июне 2020 года в подмосковной Балашихе рэп-исполнитель был остановлен сотрудниками ДПС, когда находился в состоянии опьянения. Экспертиза обнаружила у Ивлева психическое расстройство, вызванное употреблением наркотических веществ. Помимо тюремного срока суд запретил артисту управлять транспортным средством в течение двух лет.

В 2019 году Ивлева уже признавали виновным в ДТП и вождении в нетрезвом виде. За повторное подобное нарушение в России предусмотрена уголовная ответственность. Известно, что суд проходил в особом порядке, то есть без исследования доказательств, и Ивлев признал вину. С 2009-го по 2013 год рэпер уже отбывал наказание в колонии строгого режима за хранение и распространение наркотиков.