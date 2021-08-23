Игуана вывела инструктора йоги из себя и попала на видео

Пользовательница Twitter @bahamahoopyogi опубликовала видеозапись, на которой видно, как игуана помешала ей заниматься йогой. Запись стала вирусной в соцсетях и набрала более 3,3 миллиона просмотров.
На ролике видно, как инструктор по йоге сидит, выгнув спину и вытянув руку. Находившаяся поблизости игуана подбегает и кусает ее за пальцы до крови. Женщина моментально выходит из расслабленного состояния и вскрикивает: «Ой! Он укусил меня за ****ый палец!»
Затем она пытается отпугнуть рептилию и бросает в нее песок.
Многие из тех, кто посмотрел видео, спросили женщину, видела ли она игуану перед тем, как та укусила ее. Оказалось, что пользовательница Twitter занималась йогой в окружении десятков ящериц.
Позже она опубликовала еще одно видео, на котором она находится среди животных. Инструктор по йоге также отметила, что ее палец в порядке. После укуса она обратилась к врачу, и ей прописали антибиотики.
Хотя игуаны неядовиты, их укусы могут быть очень болезненными и опасными для людей. У этих рептилий очень острые зубы, которыми они могут нанести серьезные травмы.
Ранее сообщалось, что домашняя игуана из английского города Хаслингден, графство Ланкашир, перестала подавать признаки жизни и ожила за считанные минуты до кремации. Она неожиданно начала шевелиться и открыла глаза.