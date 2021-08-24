В Москве детсады начнут принимать россиян в возрасте от двух лет и двух месяцев

Собянин заявил, что детские сады Москвы начнут принимать детей с двух лет и двух месяцев

В этом году столичные детские сады начнут принимать детей с двух лет и двух месяцев. Об этом во вторник, 24 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова приводит ТАСС.

По словам градоначальника, нововведение будет введено в 110 районах города. Он также отметил, что за 12 месяцев в столице строится около 40-50 образовательных зданий.

Уточняется, что с 1 июля 2019 года родители дошкольников в большинстве районов Москвы могли отправлять в детсады малышей в возрасте от двух лет и четырех месяцев.

Ранее стало известно, что Собянин предложил перевести требование о ношении масок в учебных учреждениях из обязательного в рекомендательное. Решение об этом будут принимать на уровне школ.

