Российские банки решили ограничить в сбоях

Допустимое время сбоя банковских приложений и сервисов в России предлагается ограничить, следует из представленного Центральным банком проекта положения «Об обязательных для кредитных организаций требованиях к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг».

Не больше двух часов могут быть недоступны процессы, которые связаны с обслуживанием вкладов и счетов физических и юридических лиц, переводами, кассовыми операциями, а также дистанционным обслуживанием и идентификацией по биометрическим данным. При этом у крупных банков с активами больше 500 миллиардов рублей размещение и обновление сведений в биометрической системе может быть недоступно не более получаса. На восстановление процессов, связанных с операциями на финансовом рынке, решено выделить не более суток.

Об инцидентах и принятых мерах, о планируемых технических мероприятиях кредитным учреждениям нужно будет сообщать в Центробанк, в том числе через пресс-релизы и с проведением пресс-конференций, а также с публикацией информации на официальных сайтах. Предполагается, что положение вступит в силу с октября следующего года.

В июне стало известно, что техническая ошибка в работе банковского приложения позволила жителю Тулы украсть у организации 50 миллионов рублей. Он заметил сбой после обновления: при онлайн-переводах на карты других банков деньги с его счета не списывались, однако счета, на которые он переводил деньги, пополнялись. Теперь он обвиняется в краже в особо крупном размере, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

