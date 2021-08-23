Перевод денег из России решили упростить

ЦБ России предложил внедрить в СБП трансграничные платежи в 2022 году

Центральный банк России предлагает расширить функциональность Системы быстрых платежей (СБП) благодаря переводам из России в другие страны, говорится в сообщении регулятора.

Из проекта указания о внесении изменений в положение «О платежной системе Банка России» следует, что новые возможности могут внедрить как благодаря взаимодействию с похожими системами за границей, так и за счет сотрудничества с отдельными зарубежными банками.

Расширение функциональности намечено на 2022 год. Вступить в силу указание регулятора должно с 1 апреля. По задумке ЦБ, трансграничные платежи в результате нововведений должны стать для пользователей проще, такими же быстрыми, как внутри России.

СБП запустили в начале 2019 года. Система позволяет пользователям российских банков быстро переводить средства по номеру телефона, а также оплачивать товары или услуги с помощью QR-кода. О возможности появления в СБП трансграничных платежей в ЦБ упоминали в апреле, тогда предполагалось, что первой страной, куда можно будет отправить деньги, станет Белоруссия.

