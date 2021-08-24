Россия
 
Последние новости
В Киеве опровергли захват украинского самолета в Кабуле
Названы города России с дешевым жильем
Талибы согласовали 7 из 12 кандидатур в руководящий совет Афганистана
Россиян возмутил счет из кафе в аэропорту Шереметьево 
Украина резко нарастила закупки угля в России
Российских присяжных по делу о ворах в законе заподозрили в связях с криминалом
Тяжелобольной Вячеслав Зайцев отправился на лечение
Раскрыто время появления первых четвероногих животных
Частная компания предложила построить ветку БАМа в четыре раза дешевле
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме оценили идею ввести уголовное наказание за подмену телефонных номеров

Депутат Госдумы Боярский поддержал идею уголовно наказывать за подмену телефонных номеров
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Предложение ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров поддержали в Государственной думе. В частности, об этом заявил первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, сообщает во вторник, 24 августа, RT.

«Что касается ответственности за сам процесс подмены — да, наверное, стоит это обсудить. Конечно же, это делается не ради забавы, а в основном для совершения противоправных действий», — заявил депутат, добавив, что на площадке комитета совместно с Минцифры «уже прорабатывали решение» данной проблемы.

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

По его словам, мошеннические звонки чаще всего поступают из-за пределов России.

«Если автоматически блокировать входящий звонок с кодом, например, 499, который по факту совершается из-за пределов страны, мы львиную долю мошеннических операций пресечем на корню», — рассказал Боярский, добавив, что в настоящее время данное предложение готовится к реализации.

Ранее сообщалось, что «Общероссийский народный фронт» направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и, возможно, сам процесс подмены.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России придумали наказание для телефонных мошенников
Психиатр назвал простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
Мошенники начали красть деньги россиян с помощью бесплатной пиццы