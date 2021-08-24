Россиянка очнулась во время операции и услышала «смотри, какой страшный шов»

На Алтае пациентка очнулась во время операции и услышала фразу врача про «страшный шов»

В Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн пациентка пожаловалась на некачественную медицинскую помощь. По словам россиянки, она проснулась во время операции, чувствуя боль, а также услышала слова врачей «смотри, какой страшный шов». Об этом сообщает «Банкфакс».

В Росздравнадзоре ответили на жалобу женщины, которая опубликовала снимки шрама, демонстрирующие грубую работу специалиста. В ведомстве заявили, что пациентка давала согласие на проведение операции и была предупреждена о возможных последствиях и размерах подобного сечения.

Уточняется, что россиянке оперировали грыжу в правом подреберье. Анестезиолог поставил капельницу, привязал руки пациентки, после чего она погрузилась в сон, но проснулась еще до того, как хирург начал операцию.

«Я чувствовала как меня разрезали, слышала разговор врачей, как они ковырялись у меня внутри, как пришивали сетку. Больше терпеть я не могла, но и сделать что-то тоже не могла, я была парализована. В голове была лишь одна мысль, что я сейчас умру от боли, а моя семья не узнает правду о причине смерти», — поделилась женщина.

Она рассказала, что слышала фразу врача, который обратился к коллеге: «Посмотри, какой страшный шов мы ей сделали».

Ранее на Ямале медики по ошибке удалили местному жителю здоровую почку, после чего его ввели в искусственную кому. В департаменте здравоохранения ЯНАО не подтвердили данное заявление. По словам дочери пострадавшего, после хирургического вмешательства у отца начались гнойные процессы, затем врачи провели срочную операцию по чистке, в результате которой начались другие осложнения.