Врачи по ошибке удалили россиянину здоровую почку

Житель Ямала был введен в искусственную кому после удаления здоровой почки

На Ямале врачи по ошибке удалили местному жителю здоровую почку, после чего его ввели в искусственную кому. Об этом его дочь Бэлла Махмутова написала на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Махмутовой, ее 46-летний отец попал в больницу Ноябрьска 19 июля по направлению губкинских врачей с подозрением на рак почки. Изначально ему планировали только провести обследование, однако 20 июля сделали операцию по удалению почки. Впоследствии оказалось, что почка была здоровой.

Россиянка рассказала, что после хирургического вмешательства у отца начались гнойные процессы, и 2 августа была проведена срочная операция по чистке, в результате которой начались другие осложнения.

«На сегодняшний день мой отец перенес восемь операций, о которых нас уведомили (реальное количество неизвестно), у него отказала единственная здоровая почка, было удалено 60 сантиметров кишечника (сейчас он не работает), находится в медикаментозной коме без сознания с трахеостомой неделю. Заработал лейкоцитоз, флегмону, свищ, сепсис», — написала Махмутова.

Она добавила, что врачи дают противоречивую информацию о ситуации и не раскрывают полные сведения о состоянии пациента, отказываясь привлекать дополнительную помощь.

В департаменте здравоохранения агентству URA.RU сообщили, что не могут разглашать диагноз пациента и говорить о ходе его лечения. Там сообщили, что выводы об оказании ненадлежащей помощи «преждевременны» и в ситуации разбирается главный врач ноябрьской больницы Зинин Максим.

Ранее сообщалось, что из-за ошибки врачей жительница Челябинска выносила и родила чужого ребенка, так как произошла путаница с эмбрионами из-за экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Женщина родила в 2018 году, однако заподозрила ошибку лишь через два года. В настоящий момент она пытается найти настоящую мать мальчика и родного ребенка. Ей удалось отсудить у больницы компенсацию в четыре миллиона рублей.