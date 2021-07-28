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Россиянка из-за ошибки врачей выносила и родила чужого ребенка

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Фото: Depositphotos

В Челябинской области женщина выносила и родила чужого ребенка из-за путаницы с эмбрионами во время экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Спустя два года россиянка начала поиски родного сына, сообщает портал 74.ru.

По словам Ольги, она сделала процедуру в 2018 году в перинатальном центре Челябинска, а через семь месяцев родила ребенка. В момент выписки россиянка посмотрела в медицинскую карточку сына и удивилась — там было указано, что у мальчика вторая группа крови (у нее самой — третья, а у мужа — первая). Врачи не признали свою ошибку, а успокоили ее и сказали, что такое часто бывает.

Спустя время Ольга решила провести ДНК-экспертизу, которая показала, что они с супругом не являются биологическими родителями сына. В результате женщине удалось добиться от больницы компенсации в размере четырех миллионов рублей. В настоящее время россиянка пытается найти настоящую маму мальчика, а также отыскать родного сына.

Ранее женщине во время родов с помощью кесарева сечения сделали стерилизацию без ее согласия. Об этом она узнала только на суде, так как при выписке этого указано не было. Россиянка подчеркнула, что перед операцией подписала отказ от процедуры.

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