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Россиянке сделали стерилизацию при родах без ее согласия

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Фото: Unsplash

В Барнауле россиянке во время родов с помощью кесарева сечения сделали стерилизацию без ее согласия. Об этом она узнала только на суде, сообщает Telegram-канал Baza.

После операции у Ирины начали гноиться швы, но хирург, который зашивал разрез, отказался их снимать и посоветовал заняться самолечением.

Затем состояние россиянки резко ухудшилось. Она обратилась за помощью в платную поликлинику. Там ей рассказали, что осложнения начались из-за некачественно оказанной услуги.

Женщина подала в суд на медицинское учреждение. На заседании она узнала, что ей провели не только кесарево сечение, но и стерилизацию. Уточняется, что при выписке это указано не было. Она подчеркнула, что перед операцией подписала отказ от процедуры.

В суде медики заявили, что предупреждали Ирину о стерилизации в случае, если она будет необходима для спасения пациентки. При этом в ходе разбирательств выяснилось, что опасности для жизни не было.

Теперь для того, чтобы забеременеть, женщине нужно будет сделать процедуру ЭКО.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила увеличить размер материнского капитала, а также включать потраченные на воспитание детей годы в трудовой стаж. Вместе с тем она выступила с инициативой материально поддерживать бабушек и дедушек, которые помогают в воспитании детей. При этом Кузнецова уточнила, что размер материнского капитала должен расти, а формы поддержки семей необходимо расширять.

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