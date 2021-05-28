Россиянка получила 360 тысяч рублей маткапитала за несуществующего сына

В Тюмени 37-летняя россиянка получила 360 тысяч рублей маткапитала за несуществующего ребенка и попала под суд. Об этом сообщает областная прокуратура на своем сайте.

Женщина в мае 2020 года купила поддельное свидетельство о рождении сына, который якобы появился на свет в марте того же года. После этого она обратилась с ненастоящим документом через МФЦ за пособием и региональным маткапиталом. В итоге ей удалось получать выплаты с мая 2020-го по февраль 2021 года.

Тюменка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Прокуратура Центрального округа Тюмени передала уголовное дело в отношении жительницы города в суд.

Ранее в российском правительстве предложили новые способы тратить маткапитал. Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями. Также по ее мнению следует скорректировать сроки использования средств на строительство и реконструкцию жилья: в настоящее время это можно сделать спустя три года после рождения ребенка. В 2021 году размер маткапитала составляет почти 484 тысячи рублей на первого ребенка и более 639 тысяч рублей на второго.