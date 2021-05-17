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Отец рожденных от суррогатной матери детей пожаловался на отказ в маткапитале

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Фото: Helena Lopes / Unsplash

Отец рожденных от суррогатной матери девочек-близняшек пожаловался, что получил отказ при попытке оформить материнский капитал в Пенсионном фонде России (ПФР). Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам жителя Тверской области, после рождения детей он женился и его супруга удочерила девочек. Она также безрезультатно пыталась обратиться в ПФР за маткапиталом.

Сотрудники ПФР пояснили, что далеко не каждый отец может получить денежную форму государственной поддержки в России. В законе описывается лишь несколько сценариев, когда маткапитал может получить отец: в частности, это возможно в тех случаях, если мать ребенка умерла, пропала без вести или лишена родительских прав. Что делать в том случае, если фактически матери нет, а была лишь суррогатная, которая отказалась от всех прав на ребенка после родов, закон умалчивает.

Мужчина посчитал, что его права ущемляют: он уверен, что отцы, которые воспитывают детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, несправедливо лишаются государственной помощи. При этом те мужчины, которые детей усыновляют, право на маткапитал по закону имеют.

По данному вопросу россиянин обратился в Конаковский городской суд, но там решить спор не смогли и направили дело в вышестоящую инстанцию — Конституционный суд. Заседание состоится 20 мая.

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