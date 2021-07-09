Российский заключенный принял роды у приехавшей к нему в тюрьму на свидание жены

В исправительной колонии №2 (ИК-2) Тюменской области мужчина принял роды у своей жены во время свидания. Об этом сообщили на сайте УФСИН России по области.

Инцидент произошел 7 июля. По данным ведомства, россиянка находилась на длительном свидании с мужем в ИК-2. Как только у нее начались роды, дежурный колонии вызвал скорую помощь.

«Непосредственное участие в принятии родов пришлось принимать отцу ребенка, сотрудники уголовно-исполнительной системы оказывали помощь роженице до прибытия скорой помощи», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, роды прошли благополучно. Россиянка родила мальчика. Женщину с младенцем доставили в один из родильных домов Тюмени.

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