Надзирательница занялась сексом с заключенным на глазах окружающих

В США надзирательницу приговорили к лишению свободы после того, как она занялась сексом с заключенным на глазах окружающих. Об этом сообщает Lad Bible.

По данным издания, 26-летняя Тина Гонсалес (Tina Gonzalez) работала в исправительном учреждении округа Фресно с 2016 года. Офис шерифа получил информацию о том, что сотрудница исправительного учреждения занималась сексом с заключенным, а однажды они делали это на глазах 11 других осужденных. Уточняется, что она даже проделала дыру в своей униформе для этих целей, а также тайком пронесла для него телефон и бритвы, которые могли использоваться в качестве оружия.

Надзирательница была арестована в мае 2020 года после того, как было проведено расследование ее действий. Как рассказал ее бывший начальник, помощник шерифа Стив МакКомас, Гонсалес не раскаивается в содеянном. Она регулярно звонит своему любовнику, ведет с ним разговоры на интимные темы и хвастается своими поступками. В качестве защиты ее адвокат заявил, что его клиентка «находилась в уязвимом положении» в то время, когда ее брак распался. Суд приговорил Гонсалес к двум годам условно и семи месяцам заключения в окружной тюрьме.

Ранее 24-летняя учительница Моника Элизабет Янг (Monica Elizabeth Young) из австралийского города Сидней оказалась в суде после того, как обиделась на 14-летнего ученика и занялась с ним сексом. По ее словам, во время дистанционного обучения, связанного с пандемией коронавируса, ученик вел себя вызывающе и присылал ей «неуместные комментарии». После этого Янг начала дерзко отвечать ученику, намекая, что у него «не хватит смелости» заняться с ней сексом.