Звезду сериала «Клава, давай!» арестовали за нападение на любовника

Полиция Лос-Анджелеса арестовала американского актера Энди Дика за нападение с железным стулом. Об этом сообщает Page Six.

Уточняется, что звезду сериала «Клава, давай!» арестовали 26 июня. Причиной послужило то, что он набросился на мужчину и чуть не убил его. Предполагается, что жертвой артиста стал его любовник Лукас, который в настоящее время находится в больнице.

Радиоведущая Элиза Джордана, которой приписывали роман с Диком, заявила, что актер славится взрывным характером, а также имеет проблемы с наркотиками и алкоголем. Она рассказала, что недавно он пришел в ресторан и предложил официантке заняться сексом, используя при этом нецензурную лексику. Потом он украл из заведения столовые приборы, бокал для вина и тарелку.

В 2019 году Дика обвинили в приставаниях к таксисту. Инцидент якобы произошел в апреле 2018 года. Дик ехал домой на такси и во время поездки схватил водителя автомобиля за промежность.

Энди Дик известен по ленте «Где моя тачка, чувак?» и сериалу «Клава, давай!». В общей сложности он появился в 70 фильмах и сериалах.