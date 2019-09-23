Звезду сериала «Клава, давай!» объявили в розыск за приставания к таксисту

Полиция Лос-Анджелеса получила ордер на арест актера Энди Дика, который обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к водителю Uber. Об этом сообщает TMZ в понедельник, 23 сентября.
Инцидент якобы произошел в апреле 2018 года. Дик ехал домой на такси. Во время поездки он схватил водителя автомобиля за промежность. Таксист обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов расследовали инцидент, после чего получили ордер на арест артиста.
Отмечается, что правоохранительные органы разыскивают Дика с марта, однако тот так и не был задержан. Об ордере на его арест стало известно лишь спустя шесть месяцев. Представитель актера отказался комментировать ситуацию.
Энди Дик известен по ленте «Где моя тачка, чувак?» и сериалу «Клава, давай!». В общей сложности он появился в 70 фильмах и сериалах. В 2001 году артист запустил собственное шоу The Andy Dick Show, которое просуществовало три сезона.