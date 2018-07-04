Актера похитили, избили, раздели и продержали 30 часов в ванне

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Джозеф Капоне

Жюри присяжных заседателей Лос-Анджелеса предъявило обвинения трем причастным к похищению актера Джозефа Капоне и актрисы Дейзи Мак-Кракин, известной по фильму «Хэллоуин: Воскрешение». Об этом в среду, 4 июля, сообщает TMZ со ссылкой на окружную прокуратуру города.

Как заявили в прокуратуре, троих подсудимых обвинили в похищении людей, нападении с использованием огнестрельного оружия, краже в крупном размере, нанесении увечий, преступном заговоре и попытке сбыть метамфетамин.

По версии следствия, преступники в мае пробрались в дом к Мак-Кракин на юге Лос-Анджелеса, где один из них избил Капоне рукояткой от пистолета. После этого пострадавшим надели на головы черные мешки и отвезли в дом в Комптоне. Капоне, как считают в прокуратуре, раздели и положили в ванну, где продержали 30 часов без еды.

Как отмечает сторона обвинения, в это время двое нападавших возили актрису в разные банки и заставили снять в сумме 10 тысяч долларов.

Дейзи Мак-Кракин удалось сбежать, она вызвала полицию. Нападавшие были арестованы. Им грозит пожизненное заключение.

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