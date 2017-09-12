Сын Жан-Клода Ван Дамма напал с ножом на сожителя

Полиция города Темпе, штат Аризона, задержала младшего сына актера Жан-Клода Ван Дамма. 21-летнего Николаса Ван Варенберга обвиняют в нападении на сожителя, пишет TMZ во вторник, 12 сентября.

Отмечается, что соседи Варенберга вызвали полицию, потому что мужчина ударил дверь лифта, когда заходил домой. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы крови, ведущие в квартиру Варенберга. Они пообщались с молодым человеком и его сожителем.

Те объяснили, что Варенберг просто порезал руку, и полицейские ушли. Однако спустя 20 минут сосед мужчины выбежал из дома и сообщил, что тот угрожал ему ножом из-за того, что он открыл представителям правоохранительных органов дверь.

Сотрудники полиции задержали Варенберга. В его квартире обнаружили нож и марихуану. Мужчине вменяются нападение с опасным оружием, незаконное лишение свободы и хранение наркотических веществ.

Всего у Ван Дамма (настоящее имя Жан-Клод-Камиль-Франсуа Ван Варенберг) три ребенка. Николас — сын от второго брака голливудской звезды с актрисой Дарси Линн Ля Пьер.