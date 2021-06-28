Сотрудника российской колонии задержали за побег заключенного

В Челябинской области задержали сотрудника исправительной колонии №21 после побега осужденного. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России.

В отношении младшего инспектора исправительного учреждения города Касли возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, в ночь на 26 июня несущий дежурство сотрудник колонии разрешил заключенному покинуть помещение для сна. При этом подозреваемый не закрыл двери на замок в производственное помещение, откуда осужденный сбежал. Также выяснилось, что ранее сотрудник колонии незаконно передавал заключенному сотовый телефон и 40 тысяч рублей. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

Сбежавший заключенный колонии задержан.