14-летний мальчик спас тонущего друга ценой собственной жизни

Подросток спас тонущего в канале друга и умер в больнице в английском городе Стейвли

14-летний Логан Фолджер ценой собственной жизни спас друга, тонущего в Честерфилдском канале в английском шахтерском городке Стейвли, графство Дербишир. Об этом сообщает BBC News.

В среду, 18 августа, Фолджер купался с двумя друзьями в канале, когда один из них начал тонуть. Подросток попытался помочь ему, но сам пошел под воду. На место прибыли сотрудники скорой помощи и пожарной службы Дербиршира, вытащили его из воды и доставили в больницу.

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Британец боролся за жизнь в течение трех дней, но скончался в субботу, 20 августа. «Ужасно, что мы вынуждены сообщать о еще одном погибшем на воде этим летом. Это еще одно напоминание о том, насколько опасными могут быть открытые водоемы из-за скрытых течений или мусора, а также из-за низкой температуры воды», — сообщил руководитель спасательной бригады Ли Уильямс. Он принял решение отложить расследование до ноября, чтобы подготовить полицейский отчет.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик из американского штата Южная Дакота ценой своей жизни спас тонувшую в реке сестру. Он помог ей добраться до берега, а сам исчез под водой.