Не умеющая плавать девочка бросилась в воду к тонущему мальчику и спасла его

В шотландском городе Перт восьмилетняя девочка Тирни Батт (Tierney Batt) бросилась на помощь тонущему 12-летнему мальчику, несмотря на то, что не умела плавать. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в середине июля. Батт играла на берегу и первой услышала крики 12-летнего Кайдена Петерсона (Cayden Peterson), который тонул в реке Тэй. Когда девочка заметила, что никто не спешит на помощь утопающему, она прыгнула в реку и удерживала голову Петерсона над водой, пока они ждали спасателей. Несмотря на то, что сама Батт не умеет плавать, она ни минуты не сомневалась перед тем, как броситься в воду.

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Мать Петерсона поблагодарила спасительницу сына и назвала девочку «невероятно храброй, спокойной и просто удивительной». «Маленький ребенок сделал то, о чем многим взрослым и подумать страшно. У меня не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность — все могло бы быть совсем иначе, если бы она не помогла ему», — прокомментировала женщина. Отец девочки заявил, что гордится дочерью.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 16-летняя школьница рискнула жизнью и спасла двух тонущих в реке детей десяти и семи лет. Инцидент произошел в Горячем ключе.