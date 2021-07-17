Российская школьница рискнула жизнью и спасла двух тонущих детей

В Краснодарском крае 16-летняя школьница рискнула жизнью и спасла двух тонущих в реке детей десяти и семи лет. Видео произошедшего было опубликовано Еленой Баженовой в Instagram.

Инцидент произошел в Горячем ключе. Одного из мальчиков стало уносить течением, он запаниковал и начал звать на помощь. К нему бросилась Василиса Тараненко, гулявшая около реки. Через минуту о помощи стал просить второй ребенок. Как отмечает автор ролика, позже он начал цепляться за руки своей спасительницы, чем едва не потопил обоих.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев поблагодарил саму Василису и ее родителей за воспитание дочери. «О ней говорят не только в краевых СМИ, но и на федеральных каналах. И это более чем заслуженно!», — написал он.

Ранее 17-летний подросток из ирландского города Карлоу Майли Доран прыгнул в воду, чтобы спасти тонущих женщину и ребенка. В знак благодарности мать спасенной выдвинула кандидатуру Дорана на получение награды за спасение утопающих.