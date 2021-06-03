Подросток прыгнул в воду и спас тонувшую женщину и ребенка

Подросток из ирландского города Карлоу без раздумий прыгнул в воду, чтобы спасти тонущих женщину и ребенка. Об этом сообщает издание Irish Times.

В воскресенье, 30 мая, 17-летний Майли Доран (Miley Doran) гулял около реки Барроу и услышал отчаянные крики о помощи. «Когда я подбежал посмотреть, что происходит, я увидел, что тонут женщина и ребенок», — рассказал ирландец.

Юноша бросился в воду и вытащил на берег мать и ее 13-летнюю дочь. Позже он признался, что у него не было времени на размышления и поиски спасательного круга.

Мать спасенной женщины поблагодарила юношу за храбрость. «Он наш герой, и мы считаем, что все должны знать о том, что он сделал. Он рискнул жизнью ради моей семьи. Я всегда буду у него в долгу. Его семья должна гордиться им, а он должен гордиться собой», — подчеркнула она.

В знак благодарности ирландка выдвинула кандидатуру Дорана на получение награды за спасение утопающих.

Ранее сообщалось, что беременная женщина из американского штата Мичиган бросилась на помощь трем тонущим в озере детям и спасла их. Женщина свесилась с пирса, вытянула руки и вытащила всех троих детей из воды.