Россия
 
Последние новости
Названа причина отказа двигателей севшего в тайге Ан-28
Пострадавшие при жесткой посадке Ан-28 в тайге получат выплаты
В России разработают программу медицинской реабилитации на ближайшие пять лет
В Белоруссии приготовились возместить ущерб от санкций за счет России
Нью-йоркскому метро предсказали затопление
В глобальной налоговой реформе обнаружили новые способы избежать налогов
Невеста составила правила посещения своей свадьбы и была обругана в сети
На Украине запустят систему мониторинга за деятельностью олигархов
Самый дорогой iPhone 12 рекордно подешевел
Одна деталь с архивного фото Лужкова и Ельцина на балконе развеселила москвичей 
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка спасла женщину с ребенком и умерла

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница Дарьи Агуповой во «ВКонтакте»
В Свердловской области женщина погибла после спасения и получила орден посмертно

Жительница Свердловской области 36-летняя Дарья Агупова спасла из пруда тонущую мать с двухлетним ребенком. После она скончалась в больнице от полученной травмы. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Дарья ударилась коленом о дно и получила открытый перелом ноги.

«Дарье сделали операцию под общим наркозом. К сожалению, организм отреагировал на соединение костей образованием тромбов, женщина пережила клиническую смерть. Несмотря на все усилия врачей, спасти Дарью не удалось», — написал губернатор.

Погибшую представили к награждению Орденом Мужества посмертно. У женщины остался шестилетний сын.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался спасти двух 14-летних школьниц из реки Иртыш в Омской области и утонул. В селе Троицкое три девочки начали тонуть в реке. Им на помощь пришел отдыхавший неподалеку 32-летний мужчина. В результате он спас одну девочку, а сам утонул. Также погибли две другие несовершеннолетние.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне двое суток просидели на дереве из-за медведя
Россиянин попытался спасти школьниц из реки и утонул вместе с ними
Пожар в российском частном доме с погибшими детьми попал на видео