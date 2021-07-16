Россиянка спасла женщину с ребенком и умерла

Жительница Свердловской области 36-летняя Дарья Агупова спасла из пруда тонущую мать с двухлетним ребенком. После она скончалась в больнице от полученной травмы. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Дарья ударилась коленом о дно и получила открытый перелом ноги.

«Дарье сделали операцию под общим наркозом. К сожалению, организм отреагировал на соединение костей образованием тромбов, женщина пережила клиническую смерть. Несмотря на все усилия врачей, спасти Дарью не удалось», — написал губернатор.

Погибшую представили к награждению Орденом Мужества посмертно. У женщины остался шестилетний сын.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался спасти двух 14-летних школьниц из реки Иртыш в Омской области и утонул. В селе Троицкое три девочки начали тонуть в реке. Им на помощь пришел отдыхавший неподалеку 32-летний мужчина. В результате он спас одну девочку, а сам утонул. Также погибли две другие несовершеннолетние.