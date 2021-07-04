Россиянин попытался спасти школьниц из реки и утонул вместе с ними

Россиянин попытался спасти двух 14-летних школьниц из реки Иртыш в Омской области и утонул вместе с ними. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 3 июля в селе Троицкое три девочки начали тонуть в реке. Им на помощь пришел отдыхавший неподалеку 32-летний мужчина. В результате он спас одну девочку, а сам утонул. Также погибли две другие несовершеннолетние.

Прокуратура установила, что местные власти не в полном объеме принимали меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде. Омское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») и 293 («Халатность») УК РФ.

Ранее, в июне, сообщалось о гибели трех несовершеннолетних братьев в Приморском крае. Мальчики 12, 9 и 8 лет вышли из дома в селе Полевое и поехали на велосипедах на реку Уссури. Когда ребята не вернулись домой к вечеру, родители забили тревогу. Приехав на место, они нашли вещи уехавших детей на пляже. Тела погибших были обнаружены позже.