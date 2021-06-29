Трое малолетних братьев пропали на реке в Приморье

Трое детей пропали у реки Уссури в Приморье, один из них был найден мертвым возле берега. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК.

Согласно заявлению ведомства, трое малолетних 8, 9, а также 12 лет утром отправились на велосипедах в направлении реки и исчезли. Днем их личные вещи были обнаружены на берегу, и начались поиски несовершеннолетних. Недалеко от места обнаружения вещей было найдено тело одного из детей с признаками утопления. По факту пропажи малолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а,в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Источник в правоохранительных органах также рассказал, что пропавшие дети являются родными и двоюродными братьями. «Все дети из одной семьи — два родных брата, один двоюродный. Из благополучной семьи», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что лодка, в которой находилась семья с двумя детьми, перевернулась на озере Кумчезеро в Медвежьегорском районе Карелии. Уточняется, что в лодке находились мужчина и женщина 1990 года рождения и их дети — девочки трех и шести лет. Спасатели в ходе поисков обнаружили тела детей. По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте.