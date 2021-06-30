Найдены тела пропавших на реке в Приморье малолетних братьев

Тела всех троих детей, пропавших на реке Уссури в Приморье в понедельник, 28 июня, нашли, сообщается на сайте краевого государственного учреждения Приморского края по делам пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

«Тело третьего ребенка, пропавшего на реке Уссури, найдено. Поиски завершены. В причинах произошедшего теперь будут разбираться сотрудники правоохранительных органов. Ведется следствие. В результате поисков тела всех трех детей найдены. Предположительно, дети утонули», — говорится на сайте ведомства.

Ранее 30 июня в ведомстве сообщили об обнаружении тела второго ребенка. «Сегодня утром в 8:25 спасатели нашли тело второго мальчика, всплывшего на реке Уссури, примерно в 7 километрах от места обнаружения вещей», — говорится в статье.

Трое детей — 12, 9 и 8 лет — вышли из дома в селе Полевое и поехали на велосипедах на реку Уссури. Когда ребята не вернулись домой к вечеру, родители забили тревогу. Приехав на место, они нашли вещи уехавших мальчиков на пляже. Тело одного из них без видимых травм обнаружили в воде, по предварительной версии, он утонул.

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