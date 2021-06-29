Стало известно о погибших после «суперливня» в Подмосковье

После «суперливня», который прошел накануне в Москве и Подмосковье, стало известно о четырех погибших. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По информации издания, в Королеве на ребенка упала ветка дерева, от полученных травм он скончался на месте. Также в Богородском округе трое человек утонули в водосточном коллекторе. Как пишет «РЕН ТВ», один из погибших — ребенок.

28 июня в московском регионе прошел сильный дождь с грозами, градом и сильными порывами ветра до 23 метров в секунду. Синоптики назвали его «суперливнем», так как он должен был принести 70 процентов месячной нормы осадков. Стихия нанесла ущерб многим объектам инфраструктуры. В частности, в столице пострадали станции метро, сорвало крышу у здания, а в Подмосковье опрокинулся башенный кран.