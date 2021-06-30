Названа причина смерти найденных на реке в Приморье малолетних братьев

Трое мальчиков, тела которых нашли на реке Уссури в Приморье, по предварительным данным, утонули, признаков насильственной смерти не обнаружено. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

«Младший брат обнаружен в трех километрах вниз по течению от места, где обнаружены вещи малолетних на берегу реки Уссури в городе Лесозаводске. Тело старшего брата найдено спасателями в реке возле железнодорожного моста. Следователи осмотрели место происшествия и тела детей, каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено, по первоначальным экспертным данным причиной смерти детей явилось утопление в воде», — говорится в сообщении ведомства.

Трое малолетних братьев — 12, 9 и 8 лет — вышли из дома в селе Полевое и поехали на велосипедах на реку Уссури. Когда ребята не вернулись домой к вечеру, родители забили тревогу. Приехав на место, они нашли вещи уехавших детей на пляже. Тело одного из них без видимых травм обнаружили в воде, по предварительной версии, он утонул.