Россиянин рискнул жизнью ради спасения тонущей собаки

В Сочи россиянин рискнул жизнью и спас тонущего в реке беспородного пса, которого уносило в море течением. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Супруга храбреца рассказала, что они вышли на прогулку и заметили в реке черную собаку. «Течение было бешеное, ну муж и рванул спасать животное», — рассказала она.

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Позже еще двое прохожих присоединились к спасению. Они перелезли через ограждение на набережной и следили за развитием событий с берега. Когда мужчине удалось поймать собаку, они помогли вытащить ее из воды.

Животное быстро покинуло своих спасателей и скрылось на набережной.

«Я всегда знала, что мой муж — реальный герой, — прокомментировала жена мужчины, спасшего собаку. — Собачка была совсем слабенькая, силы уже были на исходе. Еще немного, и точно бы не успели спасти».

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