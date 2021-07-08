Мужчина пожертвовал жизнью ради спасения унесенного в море ребенка

В австралийском городе Бейтманс-Бей, провинция Новый Южный Уэльс, отец пожертвовал жизнью ради спасения дочери, которую унесло в море. Об этом сообщает Daily Mail.

Девятилетняя Срея Кишор (Sreya Kishore) играла на пляже рядом с родителями, а потом одна пошла купаться на мелководье. Там ребенка подхватило отбойное течение и начало уносить в море.

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Отец девочки, 48-летний Радж Кишор (Raj Kishore), прыгнул в воду, чтобы помочь дочери, но его тоже понесло в океан. Как рассказала жена Раджа, Сильпа, море выглядело спокойным, и ничто не предвещало такого развития событий.

Cерферы, находившиеся на пляже, услышали крики женщины и бросились на помощь. Им удалось найти девочку в 250 метрах от берега и передать медикам. Отца ребенка чуть позже вытащили спасатели. Мужчина был еще жив, однако несмотря на реанимационные мероприятия, скончался через несколько минут.

Девочка была доставлена в больницу в стабильном состоянии.

Отбойная волна, или отбойное течение, образуется в ходе отлива, когда прилившаяся вода начинает отходить обратно в море. Наиболее опасны для людей отбойные течения мелководных морей с пологим, низинным берегом, которые обрамляют песчаные косы, мели и островки.

Ранее сообщалось, что в валлийском городе Бармут, Великобритания, мужчина попытался спасти трех тонущих детей и погиб. Детей начало относить в открытое море отбойной волной, и мужчина кинулся им на помощь, однако тоже начал тонуть.

