Россиянина оштрафовали за выступление чеченского террориста

Жителя Архангельска оштрафовали на 300 тысяч рублей за посты с оправданием терроризма

Жителя Архангельская приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей за публикации о терроризме в социальных сетях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Установлено, что в 2019 году подсудимый выложил видеозапись с выступлением чеченского террориста и посты, в которых пропагандировал террористические акты.

Суд признал россиянина виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание и пропаганда терроризма»).

Ранее сообщалось, что на Сахалине Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор студентам техникума Максиму Пудовкину и Илье Грунису по делу о подготовке нападения на школу и техникум.