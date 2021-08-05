Российский заключенный получил новый срок за пропаганду терроризма в колонии

В Новосибирске к шести годам колонии строгого режима приговорен российский заключенный. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в 2015 году Джамшеда Файзалиева осудили в Москве за разбойное нападение и отправили в колонию №2 Новосибирской области. Там осужденный начал пропагандировать среди заключенных идеи радикального ислама — призывал ехать в Сирию, одобрял действия террористов, сбивших российского летчика. Он объединил вокруг себя ряд заключенных и попытался создать религиозно-экстремистскую ячейку.

В отношении Файзалиева возбудили уголовное дело по стать 205 («Пропаганда и одобрение террористической деятельности») УК РФ. В ходе следствия осужденный активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном.

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