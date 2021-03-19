ФСБ задержала членов террористической организации в Калининграде

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде двоих членов запрещенной в России международной террористической организации «Катиба имам аль-Бухари». Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что задержанные вели активную пропаганду по распространению идей радикального ислама. Операция прошла при силовой поддержке Росгвардии.

По данным пресс-службы, экстремисты поддерживали контакты со сторонниками радикальных религиозных течений ислама, причастными к террористическим группировкам стран Ближневосточного региона. Сейчас решается вопрос о принудительном выдворении боевиков с территории России.

Ранее 19 марта сотрудники ведомства задержали в Геленджике и Ярославле участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У». У 14 задержанных изъяли нацистские материалы, холодное оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») УК РФ.