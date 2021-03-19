ФСБ задержала украинских радикалов в двух российских городах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Геленджике и Ярославле участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У». Об этом сообщает ТАСС.

У 14 задержанных изъяли нацистские материалы, холодное оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») УК РФ.

По версии спецслужбы, радикальное сообщество создал 21-летний гражданин Украины Егор Краснов.

Ранее сообщалось, что сторонников «М.К.У» задержали в Воронеже. По версии следствия, молодые люди занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцировали межнациональные конфликты. Они изготовили трафареты с экстремистским текстом и вместе со своими товарищами 33 и 17 лет размещали надписи на стенах жилых домов Воронежа.