Двоих украинцев арестовали по обвинению в работе на ФСБ

Двоих граждан Украины арестовали по обвинению в работе на ФСБ России. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным ведомства, в сентябре прошлого года 36-летний и 40-летний жители Запорожской области начали сотрудничать с российскими спецслужбами через один из мессенджеров. Они собирали информацию о местах дислокации украинских военных.

Злоумышленники вышли на помощника начальника разведки штаба одной из воинских частей Донецкой области и предложили ему за 1000 долларов сообщить информацию об использовании военной техники во время боевых действий в Донбассе. Сами они планировали заработать на этом 4000 долларов.

Однако помощник начальника разведки сообщил о случившемся в правоохранительные органы, и 11 февраля завербованные граждане были задержаны во время передачи денежных средств, утверждают в прокуратуре. Теперь они обвиняются в государственной измене.

Ранее жителя украинского города Николаева задержали по подозрению в работе на ФСБ.