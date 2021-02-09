Украинца задержали по подозрению в работе на ФСБ

Жителя украинского города Николаева задержали по подозрению в работе на ФСБ. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным офиса генпрокурора, задержанный был завербован российской спецслужбой и получил задание собрать информацию о новейшей военной технике.

Он договорился с главой научного института в Харькове о передаче секретных материалов. «За денежное вознаграждение в размере 500 долларов он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в офисе генпрокурора.

Злоумышленника задержали 7 февраля на вокзале во время передачи имитированных секретных материалов. Он подозревается в госизмене.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении агентурной сети бывших спецназовцев военной разведки, завербованных ФСБ России.