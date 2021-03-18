ФСБ задержала осужденного за призывы к экстремизму

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Уфе находящегося в федеральном розыске руководителя «Общины коренных народов Руси-Уфимский регион» Равиля Тухватулина, сообщила пресс-служба силового ведомства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в четверг, 18 марта.

В 2020 году мужчина был осужден за призывы к экстремизму в сети и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Он распространял видео с призывами к насильственному свержению власти. Тухватулину также запретили администрировать сайты в течение трех лет.

Сообщается, что он должен был самостоятельно отправиться в места лишения свободы — однако не сделал этого, так как не признал свою вину. ФСБ удалось установить местонахождение преступника и доставить его в органы ФСИН.