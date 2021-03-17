Украина возбудила уголовное дело против ФСБ России

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту задержания гражданина Украины сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря украинской «прокуратуры АР Крым и Севастополя» Екатерины Диденко.

Она заявила, что прокуратура расценивает действия сотрудников ФСБ как «незаконное лишение свободы». Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

О задержании россиянина В. Л. Есипенко стало известно 16 марта. По данным ФСБ, шпион вел фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма. В автомобиле мужчины нашли взрывное устройство. Он работал на проект «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.