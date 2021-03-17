Украинская разведка прокомментировала задержание шпиона в Крыму

Служба внешней разведки Украины (СВР) прокомментировала задержание Федеральной службой безопасности (ФСБ) России шпиона, собиравшего информацию для украинских спецслужб в Крыму. Комментарий размещен на странице ведомства в Facebook.

Украинская разведка назвала операцию «пропагандисткой акцией», с помощью которой ФСБ якобы создает необходимый фон для празднования годовщины «оккупации Крыма».

По версии украинского ведомства, информация о разоблачении украинских спецслужб в том числе направлена на создание фона для «проведения неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике 17 марта».

Таким образом Россия, по мнению украинской разведки, пытается переложить на Киев ответственность за процесс урегулирования конфликта в Донбассе и дискредитировать «мирную реинтеграцию Крыма».

О задержании россиянина В. Л. Есипенко стало известно 16 марта. По данным ФСБ, шпион вел фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма. В автомобиле мужчины нашли взрывное устройство. Он работал на проект «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.