Пойманного ФСБ с приборами ночного видения украинца отправили в колонию

Суд приговорил украинца к году колонии за контрабанду приборов ночного видения, которые мужчина хотел продать в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

33-летний гражданин Украины миновал пункты пропуска и пешком пересек границу в районе села Колещатовка Кантемировского района Воронежской области. Его поймали сотрудники ФСБ. При обыске у мужчины обнаружили украинскую технику — два прибора ночного видения, которые задержанный собирался продать за 24 тысячи рублей.

По версии следствия, он заранее договорился с россиянином о продаже приборов в ходе переписки. Установить личность покупателя не удалось. В деле он фигурирует как «неустановленное лицо из России».

Украинца признали виновным по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда») УК РФ.

Осужденный решил не подавать апелляционную жалобу на приговор, опасаясь ужесточения наказания.