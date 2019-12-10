Украинца осудили на пять лет за жестокое убийство курицы

На Украине Новомосковский районный суд Днепропетровской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за убийство курицы, но сразу отпустил в зале суда. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что мужчина убил курицу с особой жестокостью — он держал ее в руке, избивая стеклянной бутылкой. Швырнув ее на землю и ударив ногой, мужчина поднял ее за крыло, вызвав тем самым крики животного. Держа ее таким образом, он еще трижды ударил птицу о землю, что привело к ее гибели.

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Акт живодерства происходил на глазах у малолетнего ребенка, а видеозапись произошедшего была выложена в Instagram. Несмотря на это суд освободил живодера от отбывания назначенного ему наказания, дав ему испытательный срок в один год.

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