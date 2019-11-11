Россиянка издевалась над кошкой в прямом эфире ради мести мужчине

@dvachannel / Telegram

Россиянка запустила трансляцию в сервисе Periscope и стала издеваться над кошкой. Видео опубликовал Telegram-канал «2ch/Двач». Авторы канала утверждают, что женщина решила отыграться на животном после ссоры с возлюбленным.

На кадрах видно, как женщина сперва сильно прижимает кошку к себе, а затем кусает ее за голову, и кошка жалобно мяукает. В следующем эпизоде видео россиянка держит кошку на коленях, с силой сжимая ее лапы, чтобы животное не вырвалось.

«Знаешь, что я тебя могу убить? я могу тебя убить на ***, раздавить, ты поняла меня?» — кричит женщина. Она называет кошку «сукой» и «мерзкой тварью».

По данным Telegram-канала, россиянку на видео зовут Дарья Турчина, она из Дмитрова Московской области.

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