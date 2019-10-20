Видео погони охотников за медведем и росомахой взбесило россиян

Воркута Поймёт / Вконтакте

Погоня охотников за медведем и росомахой, снятая на камеру, разозлила российских интернет-пользователей. Видеозапись была опубликована на станице группы «ВоркутаПоймёт» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Республике Коми. По данным портала pg11.ru, животные не пострадали, однако развлечение охотников вызвало бурное обсуждение в сети.

«Это разве нормальные люди, нашли себе развлечение. Самих бы так погонять», — пишет один из подписчиков.

«Уродство души! Человек и так уже по полной задолбал природу и животных! А тут еще и развлекаловка!» — цитирует другого пользователя pg11.ru.

Многие пользователи назвали охотников живодерами и предложили поменять их местами с добычей.

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