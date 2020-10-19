Пойманного ФСБ украинца осудили за попытку вывоза из России деталей авиатехники

В Омске суд приговорил украинца к двум годам и двум месяцам колонии, а его пособника из России к году и 10 месяцам за попытку контрабанды на Украину деталей российской авиационной военной техники. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Омской области.

В 2019 году гражданин Украины стал искать жителей разных регионов России, которые работали на оборонных предприятиях, и через своего пособника пытался договориться с ними о покупке деталей авиатехники. Осужденного поймали сотрудники ФСБ, когда тот прибыл в Омск для встречи с одним из «продавцов».

Установлено, что украинец планировал наладить канал незаконных поставок за границу российский военной техники. Его признали виновным в приготовлении к контрабанде вооружения, а россиянина — в пособничестве.