Украинец пытался отправить по почте гранаты и тротил

Житель города Авдеевка Донецкой области Украины пытался отправить через службу экспресс-доставки две гранаты и 800 граммов тротила, сообщает «Страна.ua».

В пресс-службе полиции рассказали, что опасные предметы были обнаружены у 43-летнего местного жителя. Он утверждает, что к нему обратился мало знакомый ему человек и попросил отправить почтой в Днепропетровскую область коробку с вещами, о содержании которой ничего не сообщил.

В посылке оказались два корпуса гранат РГД-5, шесть запалов УЗРГМ-2 и четыре тротиловые шашки по 200 граммов каждая. «Показания отправителя будут проверены в ходе досудебного расследования», — заверили в полиции.

1 сентября в Киеве полиция задержала мужчину, вооруженного гранатой, в непосредственной близости от офиса президента Украины Владимира Зеленского. В июле житель Черниговской области взорвал гранату во время отдыха с друзьями, погибли три человека.